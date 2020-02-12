Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda Sporcularımızdan 2 Bronz Madalya

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Minikler -Yıldızlar - Gençler-Büyükler ve Takımlar, Sanda -Lıght Sanda- Tui Shou ve Taolu Wushu Kung Fu Şampiyonası, 03-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarına katılan ve şampiyonaya Antrenör Aysel Yavuz nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları burada önemli bir başarı elde etti.

Sporcularımızdan Sıdıka Sarıtosun Yıldız Bayanlar 52. Kg’da Türkiye 3.’ sü ve Şevval Paslanmaz’da yine Yıldız Bayanlar’da 48 kg’da Türkiye 3.’sü oldu.

Her iki sporcumuzda elde ettikleri derecelerde bronz madalya kazanırken Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.