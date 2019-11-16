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Voleybol’da Kahramanmaraş Elbistan’ı Ağırlıyoruz
Nevşehir’i Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, ligin 6. haftasında Pazar günü kendi evinde Kahramanmaraş Elbistan’ı konuk edecek.
Nevşehir 16.11.2019, 12:13
Müsabaka öncesinde ligde Nevşehir Belediyespor topladığı 7 puan ile 8. sırada yer alırken rakibi Kahramanmaraş Elbistan ise 6 puanla 9. sırada yer alıyor.
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