Voleybol’da Kahramanmaraş Elbistan’ı Ağırlıyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde Nevşehir Belediyespor, 17 Kasım 2019 Pazar günü Kahramanmaraş Elbistan ile karşılaşacak. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak olan müsabaka da kırmızı beyazlı temsilcimizin yeni yabancı transferleri de forma giyecek.

Müsabaka öncesinde ligde Nevşehir Belediyespor topladığı 7 puan ile 8. sırada yer alırken rakibi Kahramanmaraş Elbistan ise 6 puanla 9. sırada yer alıyor.