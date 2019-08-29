Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligde Nevşehir Belediyesi’nin grup ve fikstürü belli oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı 2019-2020 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimi ile birlikte Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımının grubu ve müsabaka tarihleri belli oldu. Buna göre; yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele edecek olan kırmızı beyazlı ekibin gurubunda Kuzeyboru, İLBANK, Kahraman Kazan Belediye, Keçiören Belediye Bağlum Spor, PTT, Pursaklar Voleybol İhtisas, TED Ankara Kolejliler, Merinos, Kahramanmaraş Elbistan, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent kulüpleri yer alıyor. 13 Ekim 2019 Pazar günü başlayacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde ilk devre 22 Aralık 2019’da sona erecek. İkinci devresi 04 Ocak 2020 Pazar günü başlayacak olan lig 07 Mart 2020’de sona erecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Ankara’da Kahramankazan Belediye ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 15:40