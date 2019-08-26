Voleybol 1. Lig’de Nevşehir Rüzgarı Esecek

Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren kırmızı beyazlı ekipte ayrıca Yardımcı Antrenörlük görevine Kerem Taha Solmaz getirildi.

Nevşehir’i 2019-2020 sezonunda Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig’inde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı kulüp son olarak Samsun Anakent Spor Kulübü’nden Selen Kafadar, Balıkesir DSİ’den Selin Yurtsever, Büyükçekmece Spor Kulübü’nden Merve İzbilir, İLBANK’tan Alara Beşok ile Şevval Boylu ve Keçiören Belediye’den Buse Dağdeviren ile anlaştı. Sporcular Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer’in de katıldığı törende kendilerini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ayrıca yardımcı antrenörlük görevi için Kerem Taha Solmaz, Fizyoterapist olarak ta Muhammed Ali Altunbaş ile anlaşma sağladı.