Viyana Turizm Fuarı başladı

Avusturya’nın en önemli turizm fuarına KAP-HİB çatısı altında Kapadokya’nın tanıtımı için katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, standa gelen ziyaretçileri ağırlayarak bölge hakkında bilgilendirmede bulunarak misafirleri Kapadokya’ya davet ediyor.



Kapadokya adına Avusturya fuarına katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Avusturya’lıların Türkiye’ye özelliklede Kapadokya’ya çok büyük hayranlıkları olduğunu söyledi. TRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Aktürk, “Yurt içi ve yurt dışı fuarlarla dünyada bir başka örneği bulunmayan doğal güzelliklere sahip olan bölgemizi tanıtarak yerli ve yabancı turist sayısında artış hedeflemekteyiz. Dedi.