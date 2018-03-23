Veteriner Hekimler Odası Başkanı Keçeci’den Ünver’e Nezaket Ziyareti

Nevşehir Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Murat Şen ve Veteriner Hekim Mustafa Bacak’ın da hazır bulunduğu ziyarette, oda çalışmalarına ilişkin olarak Nevşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tekin Keçeci bilgiler verdi.

2009 yılından beri Nevşehir’de faaliyette bulunduklarını dile getiren Keçeci, 85 üyeleri ile birlikte etkin hizmetler verme adına çaba harcadıklarını kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’ de ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.Ünver, sivil toplum teşkilatlarıyla dayanışma içerisinde Türkiye’ye örnek oluşturabilecek bir dizi projeler yürüttüklerini söyledi.