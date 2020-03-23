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Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Nevşehir 23.03.2020, 11:24
Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, İl Müftüsü Yakup Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı katıldı.