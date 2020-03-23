Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına sınırlama getirilmesi ve ikametlerinden ayrılmamaları nedeniyle, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları ve koordinasyonunda her hangi bir aksaklığa meydan verilmesi için bilgi alışverişinde bulunarak, değerlendirilmelerde bulunuldu.

Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, İl Müftüsü Yakup Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı katıldı.