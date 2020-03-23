Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılıyor

Acıgöl İlçemizde İlçe Kaymakamlık görevlisine arayan 77 yaşındaki bir vatandaşımızın erzak ihtiyacının olduğunun belirtilmesi üzerine İlçe Emniyet Amirliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından gıda ihtiyaçları karşılanmıştır.

İlçelerimizde 155 Polis İmdat Hattımızı arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak devam ediyoruz.

Avanos İlçemizde 112 Acil Çağrı Hattını arayan 65 yaş üstü vatandaşımız ikametinden 3 km uzakta bulunan kümesindeki tavuk ve köpeklerini yemlemek için talepte bulunmuş İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından hayvanlarının yekleri verilmiştir.

İlçelerimizde 155 Polis İmdat Hattımızı arayan 89 yaşındaki bir vatandaşım yalnız yaşadığı, Gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlık problemlerinden dolayı gideremediğinin bildirilmesi üzerine vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu sağlık ve gıda malzemeleri Avanos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı tarafından temin edilerek ekiplerimiz tarafından teslim edilmiştir.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak devam ediyoruz.

Derinkuyu İlçemizde 69 yaşındaki bir vatandaşımızın temel gıda ihtiyacının olduğunun belirlenmesi üzerine İlçe Emniyet Amirliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından gıda ihtiyaçları karşılanmıştır.

İlçelerimizde 155 Polis İmdat Hattımızı arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak devam ediyoruz.