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Vefa Küçük Caddesinde 1. etabın altyapısı tamamlandı
Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Vefa Küçük Caddesi’nin 1. etabında başlatılan altyapı çalışması tamamlandı. Bölgenin uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri sıcak asfalt öncesi üstyapı çalışmalarına da başladı.
Nevşehir 18.06.2021, 10:12 18.06.2021, 23:53
Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Vefa Küçük Caddesi’nin 1. etabında başlatılan altyapı çalışması tamamlandı. Bölgenin uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri sıcak asfalt öncesi üstyapı çalışmalarına da başladı.
Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaya kaldırımları yenilenecek olan bölgede aydınlatma direkleri de değişecek. Sıcak asfalt seriminin ardından ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak.