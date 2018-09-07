Vatandaşlarımızın Dikkatine! Maç Günü Trafiğe Kapanacak Yollar

08 Eylül 2018 Cumartesi günü saat:16.00’da Nevşehir Belediye Spor – Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. futbol takımları arasında ilimiz Gazi Stadyumunda TFF 3. Lig Müsabakası oynanacağından;

Mustafa Parmaksız Caddesi (Askerlik Şubesi Önü ile Adliye önü arası), Muşkara Caddesi (Stadın Kuzey Tarafı) ve Bahçeli Sokak (Stadın Doğu Tarafı) 08.09.2018 tarihinde Maç Öncesi ve Süresince trafiğe kapatılacak, Protokol, VIP araçları ve engelli araçları ile takım otobüsleri haricinde hiçbir aracın geçişine müsaade edilmeyecektir.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Olarak Nevşehir Belediye Spor’a Başarılar Dileriz.