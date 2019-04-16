Vatandaşlar Şikayetini İletiyor Başkan Arı Çözüyor

Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki üst geçitte inşaat atıklarının temizlenmediği yönünde kendisine gönderilen mesaj sonrasında belediye ekiplerine bu alanda gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Arı’nın talimatı üzerine Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa sürede söz konusu üst geçitte gerekli temizlik çalışmalarını yaptı.

Sabahın erken saatlerinde evinden çıktıktan sonra mesaisine bu alanı denetleyerek başlayan Başkan Arı, üst geçidi kullanan öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Üst geçidin bulunduğu üniversite civarındaki işyerlerini de ziyaret ederek esnaflarla görüşen Başkan Arı, işyeri sahiplerine hayırlı işler dileğinde bulundu.

Daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Arı, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Cadde üzerindeki refüjde ağaçlandırma ve sulama sistemi döşenmesi çalışmalarına katılan belediye işçileri ile de bir süre sohbet eden Başkan Arı, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Başkan arı; ”Nevşehir’i Türkiye’nin örnek bir şehri yapma kararlığı içerisindeyiz. Yeşil alanları ile, modern cadde ve sokaklarıyla, parklarıyla yaşanabilir bir Nevşehir hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktık” dedi.