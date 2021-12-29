Vatandaşın yolu hala takır, tukur....

NEVYŞEHİR(MHA) Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte hükümet konağına kadın eli değdi. Ancak, vatandaşın hükümet konağına ulaşımını sağlayan yol hala kırık dökük, takır tukur.

Hükümet konağının bahse konu bu işlerinden sorumlu Vali yardımcısının anlaşılan o ki, bu yoldan yürümediği için pek farkına varamadığı, varsa da bir türlü çözüm üretemediği görülen yolda kırık dökük taşları da hala görmeniz mümkün.

Söz konusu alanın onarımı için hazırlık yapıldığı görülüyor ama ne yazık ki kar yağışı ile birlikte o hazırlıkta şimdilik sadece hazırlıkta kalmış durumda.