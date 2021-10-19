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"Vatandaşın devlet ihtiyaç duyduğunda çalağı ilk kapı Muhtarlık"

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında vatandaşın devlete ihtiyaç duyduğunda çalacağı ilk kapının muhtarlıklar olduğuna vurgu yaptı.

Nevşehir 19.10.2021, 12:58
"Vatandaşın devlet ihtiyaç duyduğunda çalağı ilk kapı Muhtarlık"

NEVŞEHİR(MHA) 29 Ekim 1829 tarihinden bu yana muhtarlığın hizmet verdiğini belirten Altınışık, "Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi gören muhtarlarımız Pandemi sürecinde zor şartlarda ve fadakarca hizmet vermişlerdir. Muhtarlık kurumunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin diğer kurumları dijitalleştirerek daha iyi bir hizmet verme imkanına kavuşturmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak ilan etmesinden dolayı müteşekkiriz. Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, görevi başındaki muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.  

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