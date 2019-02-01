Vatandaş artık daha kolay ulaşabilecek

NEVŞEHİR(MHA) İl merkezinde, Sahih iş hanında Vatandaşın çok dikkatini çekmeyen, hatta güçlükle ulaşabileceği bir mekanda bulunan Kızılay Nevşehir Kan Merkezi Ticaret Borsasının karşındaki yeni yerine taşındı.

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığının da yakın zamanda burada hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Şube Başkanı Ercan Civelek, “Türk Kızılay’ı Nevşehir Kan Bağış Merkezimiz Hamdolsun Bağışçılarımızın Kolayca ulaşabilecekleri, son derece hijyen kurallarına uygun ferah bir mekana taşıdık. Tüm Halkımıza ve Kızılay’ımıza hayırlı olsun” dedi.