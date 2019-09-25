Vatan Partisi'nden NGC'ye ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Atalay, NGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi aktaran Atalay, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun ülke genelinde "Üretim Devrimi Kurultayları" düzenleme kararı aldığını, bu programı Nevşehir'de de gerçekleştireceklerini söyledi.

Atalay, "Üretim devrimi, Türkiye için hayatidir. Üretim devrimi Türkiye için tek çözümü olan üreticilerin milli hükümetinin de zeminidir. Parti, önümüzdeki süreçte bütün gücüyle yurt genelinde Üretim Devrimi Kurultayları örgütleyecek, toplumun bütün üreten kesimlerini bir araya getirecek." dedi.

Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atalay'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretinde Atalay'a partisinin il sekreteri Furkan Özçil ve yönetim kurulu üyesi Mahir Polat eşlik etti.