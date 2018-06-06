'Vatan, millet, din düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz'

Kılınç, “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türkiye'ye ve tüm mazlum milletlere umut olmasını temenni ederiz. Tüm ihanet ve düşman cephelerinin yıkılacağı, daha fazla ferah ve özgürlük döneminin başlayacağı bir milat olması yönünde iradelerimizi ortaya koyarak, bu minvalde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden destekliyoruz. Milli ve manevi değerlerimize saldıranların her daim karşısında dimdik duracağız. Malımız ve canımız pahasına bu vatana sahip çıkacağız. Vatan, millet ve din düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz.

Son 16 yıldır elde ettiği kazanımları kaybetmemek için, yeni 15 Temmuzlar olmaması için, geleceğin güçlü Türkiye’si için DEVAM, DEVAM, DEVAM diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 13:47