Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Tesislerinde düzenlenen programa Vali İnci Sezer Becel’in yanı sıra Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Temel, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının yöneticileri, temsilcileri ve muhabirleri katıldı.

Vali Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması dolayısıyla Nevşehir’de bulunan gazeteciler ile bir buluşma düzenlediklerini ifade ederek, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Vali İnci Sezer Becel programda 2021 yılının değerlendirmesini de yaparak Nevşehir’in tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı yapan basın mensuplarına teşekkür ederek, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla ülkemiz ve dünya turizminde önemli yere sahip olan ilimizin bu potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve ilimizin ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımında yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ve ilimizin markalaşmasında siz çok kıymetli basın mensuplarımızın bir katkısı olduğunda bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Program sonrasında gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali İnci Sezer Becel, daha sonra gazetecilerin toplu fotoğrafını çekti.