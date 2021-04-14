Valiliğin gerekçeli kararı bekleniyor

NEVŞEHİR(MHA) CHP İl Başkanlığı binasına asılan pankartın gece yarısı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kamil Gülmez, "Söz konusu pankartın kaldırılmasına ilişkin emniyet görevlilerince tarafımıza yapılan açıklamada bu kararın Valilik talimatıyla ve İller İdaresi Kanununa binaen istendiği bildirildi. Bazı ulusal televizyon kanallarında benim gözaltına alındığım ifade edilmiş ancak emniyet görevlileri pankartın kaldırılması için beni evimden alıp, pankartın kaldırılmasının ardından da yeniden evime geri getirdiler. Konuya ilişkin Valiliğin yazısını bekliyoruz" dedi.