Valiliğe kadın eli değdi

NEVŞEHİR(MHA) . 1990'lı yıllarda yapılan ve geçtiğimiz yıllarda söz konusu binaların iç bölümlerinde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ardından daha modern bir görünüm kazanan hükümet konağı ve bağlı kurumların binaları son aylarda yapılan düzenlemelerle birlikte artık göze daha hoş gelen bir hal aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in talimatıyla yapılan tadilat çalışmalarıyla uzun yıllardır göze çokta hoş gelmeyen, sıradanlaşmış bir görüntü sergileyen hükümet konağı binaları artık dış cephesiyle de yenilenmiş bir görüntü sergiliyor.