Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname sonrasında Resmi Gazete’de 2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Karacasu Kaymakamlığı görevine atandı.
Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley Ekim 2011 yılından beri Nevşehir’de görev yapmaya başlamıştı.
Vali Yardımcısı Soley, Karacasu Kaymakamlığına atandı
2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Karacasu Kaymakamlığına atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname sonrasında Resmi Gazete’de 2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Karacasu Kaymakamlığı görevine atandı.
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