Vali Yardımcısı Soley'e Veda Programı

Valilik personelinin katıldığı programda, personele teşekkür eden Vali Yardımcısı Ahmet Soley, “Nevşehir’den güzel dostluk ve arkadaşlıklarla ayrılıyoruz” sözleriyle vedalaştı.

Programa; Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Müftüsü Yakup Öztürk, daire müdürleri ve Valilik personeli katıldı.

Programı düzenleyen Valilik personellerine teşekkür ederek, ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Vali Yardımcısı Soley, “Katılımlarınızdan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nevşehir’de güzel bir çalışma ortamımız oldu, tüm arkadaşlarımıza kapımız her zaman açık. Nevşehir’den güzel dostluk ve arkadaşlıklarla ayrılıyorum” dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Soley, Veda Pastasını kesti.

Akabinde ise Nevşehir’deki görevleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı Vali Yardımcısı Ahmet Soley’e teşekkür eden Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, personelleri adına hediye takdim etti ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.