Vali Sezer Becel'den, Nevşehir Ticaret Borsası'na İade-i Ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, önceki hafta kendilerini ziyaret eden Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim ve Meclis Üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Vali Sezer Becel'in ziyaretinde NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Erdoğan, Ziya Yüksel hazır bulundu.

İade-i ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Sayın Valimize Nevşehir Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında da bilgiler verdik, Nevşehir'imiz ve iş dünyasına dair istişarelerde bulunduk dedi.

Vali Sezer Becel de Nevşehir Ticaret Borsası'na çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.