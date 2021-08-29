Vali İnci Sezer Becel’in Zafer Bayramı Mesajı
Hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında Türk milletinin yüksek karakterinin, milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, güçlü birlik ve beraberliğinin unutulmaz sembolüdür.
Zor şartlar ve her türlü imkânsızlıklara rağmen Mustafa Kemal’in önderliğinde aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından Kurtuluş Savaşımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırılmıştır. 30 Ağustos, aziz milletimizin istiklal ve istikbali için yekvücut mücadele ettiği; birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır.
Bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de necip milletimiz; bağımsızlığını, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzurunu ve güvenliğini hedef alanları, cesareti ve kararlılığıyla bertaraf etmeye devam etmektedir, edecektir.
Büyük bir coşkuyla 99. Yıldönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle milli mücadeleyi zaferle taçlandıran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Nevşehirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.