Vali İnci Sezer Becel’in Zafer Bayramı Mesajı

Zor şartlar ve her türlü imkânsızlıklara rağmen Mustafa Kemal’in önderliğinde aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından Kurtuluş Savaşımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırılmıştır. 30 Ağustos, aziz milletimizin istiklal ve istikbali için yekvücut mücadele ettiği; birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır.

Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm dünyaya örnek olacak biçimde onurlu bir mücadele vererek hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de necip milletimiz; bağımsızlığını, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzurunu ve güvenliğini hedef alanları, cesareti ve kararlılığıyla bertaraf etmeye devam etmektedir, edecektir.

Büyük bir coşkuyla 99. Yıldönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle milli mücadeleyi zaferle taçlandıran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Nevşehirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.