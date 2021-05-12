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Vali İnci Sezer Becel’in Ramazan Bayramı Mesajı
Gönüllere köprüler kuran, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren, hayatımıza feyz ve bereket katan huzur ikliminin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak; milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı’na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.
Nevşehir 12.05.2021, 13:06
Toplumsal yaşamımızda önemli yer tutan, yaşamımızı renklendiren köklü tarihimizin ve zengin kültürümüzün toplumsal yaşamımıza yansıdığı bayramlarımız, milli ve manevi değerlerimizin inkişaf etmesine vesile olan müstesna günlerdir. Toplumumuzu bir arada tutan, bizi millet yapan, manevi duygularımızı taçlandıran bu değerleri gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu duygularla Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve dünyaya mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara ulaşmak dileğiyle tüm Nevşehirli hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.