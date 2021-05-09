Vali İnci Sezer Becel’in Anneler Günü Mesajı

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerimiz, aile ve toplum hayatının temelini oluşturur.

Anne sadece insanı dünyaya getiren değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Sevgilerin en derini ile evladına hayatın ilk kazanımlarını verir. Dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayan annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Aynı zamanda tüm dünyada yaşadığımız pandemi ile mücadelede de annelerimizin desteği çok önemlidir.

İlimizde görünen pozitif vakaların dağılımına baktığımızda maalesef annelerimiz ilk sırada yer almaktadır.

Salgının yayılma hızını azaltmak için ev, akraba, komşu ziyaretleri, taziyeler, mevlitler, hayırlı olsun ziyaretleri, bebek görmeleri, misafirlik ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim.

Ev ziyaretlerinde kapalı ortamlarda bulaş riski çok fazla olduğundan kalabalık ortamlardan uzak duralım.

Bu mücadelede annelerimizin desteğinin en büyük gücümüz olduğunun bilinmesini isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, kıymetli annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.