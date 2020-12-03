Vali İnci Sezer Becel’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan karar ile 3 Aralık gününün, 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilmesi, engelli bireylere yönelik toplumun duyarlılığının arttırılması açısından önemli bir tarihtir.
Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesi, çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır. Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun değil, sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü tüm insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır.
Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlıklarımızca birçok düzenleme yapılmıştır.
Bu duygularla, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle, bedenindeki engeli kendisine engel olarak görmeyip, toplumsal hayata devam eden engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim.