Vali İnci Sezer Becel’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesi, çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır. Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun değil, sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü tüm insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır.

Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlıklarımızca birçok düzenleme yapılmıştır.

Ancak kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında toplumun da bir bütün olarak konuya göstereceği hassasiyet çok önemlidir. Engellilerin ayrıştırılmamış, bütüncül ortamlarda diğer bireylerle eşit şekilde toplumsal yaşama katılabilmeleri, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile bağlantılıdır. Engelli vatandaşların hiçbir zorluğun esiri olmaması, bir kenarda beklememeleri ve mücadelelerine devam etmeleri, hepimizin gayretiyle mümkündür.

Bu duygularla, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle, bedenindeki engeli kendisine engel olarak görmeyip, toplumsal hayata devam eden engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim.