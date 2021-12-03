Vali İnci Sezer Becel’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkânlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. Bu nedenle engelli bireyler ile onların ailelerine sağlanan hizmetlerin niteliği ve yaygınlığı, engelli vatandaşlarımızın üretken birey olmalarını da sağlayacaktır.

Engelli veya engelsiz tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunması geleceğe güvenle bakmamızın temel şartıdır.

Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarihtir. Ülkemizde engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, son yıllarda fevkalade artmış ve değişen koşullara uygun olarak da artmaya devam etmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok mucizesine şahit oluyor onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Kendilerini farklı noktada gören engelli vatandaşların motivasyonlarının arttırılması açısından ve hayata bakışlarını daha olumlu kılması açısından güzel örneklere şahit oluyoruz. Bunun en güzel örneğini bu yıl İtalya’da düzenlenen Down Sendrom Avrupa oyunlarında cirit atmada Avrupa 2.’si, 1500 metrede Avrupa 3.’sü olan göğsümüzü kabartarak ülkemize madalyalar kazandıran ilimizin milli sporcusu Ramazan Ünlü ile yaşadık.

Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü’nde, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini diliyor, tüm Nevşehirli hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum.