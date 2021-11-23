Vali İnci Sezer Becel’in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olan öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir.

Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, refahı ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alması hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ifadesinin bilincinde olan öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilen evlatlarımızın ülkemizi muasır medeniyetler üstüne çıkaracağına inancımız tamdır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onlara milli, manevi ve kültürel değerlerimizi özümseten, düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, bilgi üretmeyi, akılcılığı ve bilimselliği öğreten; vicdanlı, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarınımızda da geleceğin mimarları olmaya devam edeceklerdir.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler, görevleri başında şehit düşen ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.