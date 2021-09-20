Vali İnci Sezer Becel’in 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali gazilerimizin onur ve şeref günü olan bugünü “Gaziler Günü” olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Aziz Türk milleti; Dünya tarihine mal olmuş bir kurtuluş destanı ile kazanılan bu vatanı ve bayrağını her şeyin üzerinde tutmuştur. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara rağmen hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinmiş bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kabul etmiş, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Elde edilen eşsiz zaferler tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

“Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.” düsturunu benimseyen gencinden yaşlısına tüm Türk milleti, bu eşsiz ülkede huzur, dirlik ve düzen içinde yaşayabilmemiz için canlarını ortaya koyarak tek vücut olmuş ve bu topraklarda destan yazmıştır.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin canlarını ortaya koyarak korudukları ve aynı inançla ebediyen korunacak olan bu vatanın bir ferdi olmak, hepimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır.

Bizler ecdadımızdan aldığımız bu yüksek ruhla ve aynı düsturla yolumuza devam edecek, istiklal ve istikbalimize yönelen tüm tehditlere karşı koyacağız. Şehit ve gazilerimizden aldığımız inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkmak ve onu yüceltmek onlara gösterebileceğimiz en anlamlı vefa olacaktır.

Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlünde ve nezdinde makamı en muteber mertebelerdir. Ülkemizin her karış toprağında, bu eşsiz vatanı, şanlı bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz ve şehitlerimiz milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının, milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğunu tüm kalbimizle benimseyerek, devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkânlarının yanlarında olduğunu belirtmek isterim.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Müşir ve Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor; burada bulunan değerli gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor ve şükranlarımı sunuyorum.