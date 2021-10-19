Vali İnci Sezer Becel’in 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Devlet yönetiminde çok önemli yeri olan, insana hizmeti merkeze alan, devletimiz ve milletimiz arasında köprüler kuran yerel demokrasinin köklü ve müstesna uygulamalarından birisi olan muhtarlık müessesesi, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin tüm birimlerini temsil ederek önemli bir misyonu üstlenmiş bulunmaktadır.

Milletimizin seçimiyle işbaşına gelmiş, idari teşkilatımızın mihenk taşlarından birisi olan köy ve mahalle muhtarlarımız, vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini ve koruyuculuğunu hissettiren ilk teşkilat olarak devletimize olan güveninin perçinlenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda üstlendikleri önemli görevlerin yanı sıra, çağdaş kamu yönetimi anlayışının temeli olan vatandaşlarımızın yönetime katılmalarını sağlayan muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini de sağlamaktadır.

Görevi başındayken aziz vatanımız ve milletimiz uğruna şehit olan muhtarlarımıza Yüce Allah’tan rahmet dileyerek, mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde büyük çaba gösteren, fedakârca çalışan, daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü’nü“ en içten dileklerimle kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.