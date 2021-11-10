Vali İnci Sezer Becel’in 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

Bağımsızlık meşalemizin ilk ateşini yakan Atatürk, Milletçe verilen şanlı kurtuluş mücadelemizde, arkasında ona güvenmiş, inanmış tek vücut olmuş bir halkın gücünü hissederek, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Atatürk’ün; “Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır“ sözünü özümseyen Türk Milleti, sahip çıktığı ve koruduğu Cumhuriyeti, her geçen gün geliştirmeye, aydınlık geleceğimizi inşa etmeye çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak O’nun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırma kararlılığı içinde ilerlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler ışığında; turizmden sanayiye, genç nüfusumuzdan bilimsel üretimimize, teknolojik altyapıdan güvenliğe kadar her alanda sahip olduğumuz kazanımlarımızı daha da geliştirerek, küresel bir güç olma yolunda ilerlemekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadele’mizin kahramanlarını ve manevi değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad olsun.