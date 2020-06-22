Vali İnci Sezer Becel’e AK Parti Heyetinden Hayırlı Olsun Ziyareti

Milletvekili Açıkgöz yaptığı açıklama "Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ın tensipleriyle #SevdamızNevşehir’imize atanan Sn Valimiz @incisezerbecel’e, Nevşehir AK kadrolarımızla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.‬

Ayrıca Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyaretlerde; Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Tayfur Urgenç, Mehmet Burunkaya, Metin Taşcı, Kadir Gök, Yaşar Karakoç, Ercüment Tunç, Recep Kılıç ve Yavuz Soysaldı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Gülşehir İlçesi Terlemez Köyü Muhtarı Hulisi Yapan, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPDİT) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler ve KAPDİT Yönetiminden; Dilek Yulaf, Ragıp Özaltın, Cengiz Uzgören ve Yusuf Yiğitoğlu Vali İnci Sezer Becel’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bir süre sohbet ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali İnci Sezer Becel ise, kendilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.