Vali İnci Sezer Becel’den “Babalar Günü” Mesajı

Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız sevgi ve fedakarlık sembolü olarak, annelerimizle birlikte en değerli varlıklarımız olup, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturmaktadırlar.

Herkesin hayatında zor günlerinde elinden tutan, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtan, sevgi ve güveni öğreneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklardır.

Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz; ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz.

Yaşamları boyunca, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için canla başla çalışmalarının yanı sıra, çocuklarına karşı gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve onların değerli babaları olmak üzere, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.”



İNCİ SEZER BECEL

NEVŞEHİR VALİSİ