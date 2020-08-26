Vali İnci Sezer Becel ve Milletvekili Yücel Menekşe NEVÜ’de İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kurum ziyaretleri kapsamında AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaretlerinde kendilerini NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu karşıladı.

Üniversite Hakkında Kendilerine Brifing Verildi

Vali İnci Sezer Becel ve Milletvekili Yücel Menekşe’yi makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, daha sonra kendileriyle birlikte üniversite yönetiminin de hazır bulunduğu Rektörlük Toplantı salonuna geçti.

Burada Vali İnci Sezer Becel ve Milletvekili Yücel Menekşe’ye, merkez yerleşke ile birlikte 7 ilçede kampüsü bulunan NEVÜ’nün fiziki yapılanması, akademik, idari personel ve öğrenci sayısı başta olmak üzere, fakülte, yüksekokul, enstitü, MYO, araştırma merkezleri, sosyal tesisler, üniversite – şehir, üniversite – sanayi işbirliğinde yürütülen çalışmalar, pandemi nedeniyle alınan tedbirler, pandemi döneminde yüz yüze eğitim yerine uygulanan uzaktan eğitim sistemi, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik yapılan hazırlıklar, üniversitenin kalite ve akreditasyon süreci ile birlikte diğer yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing verildi.

Üniversite Kampüsünde İncelemelerde Bulundular

Vali İnci Sezer Becel ve Milletvekili Yücel Menekşe toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimi eşliğinde üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan Spor Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezi, Öğrenci Yaşam Merkezi, Kütüphane, Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisini ve birbirinden değerli eserlerin yer aldığı Sanat Müzesi’ni gezerek bilgi aldı.

Ayrıca NEVÜ Eğitim Fakültesinde okçuluk talimi yapan NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübünü ziyaret ederek ata sporu okçuluk hakkında bilgi alan Vali İnci Sezer Becel ve Milletvekili Yücel Menekşe, ok atışı yaptı.