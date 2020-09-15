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Vali İnci Sezer Becel'in İlköğretim Haftası Kutlama Mesajı
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ilimizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. Bu yıl dünya geleninde baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de çocuklarımız okullarından uzak kalsa da, inanıyorum ki normalleşeceğimiz günlere yeniden hep birlikte kavuşacağız ve eskiden olduğu gibi okullarımız yine çocuklarımızın sesleriyle yankılanacaktır.
Nevşehir 15.09.2020, 11:29
Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Atatürk'ün “Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır” sözleri, eğitimin önemini açıkça ifade etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.