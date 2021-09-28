Vali İnci Sezer Becel Haftaya Okul Ziyaretleriyle Başladı

Sınıfları gezerek öğrencilerimizle her zamanki gibi bütün içtenliğiyle muhabbet eden Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL onlarla eğlenceli vakitler geçirdi.

Okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek okullarımızdaki salgın tedbirlerine yönelik değerlendirmede bulunan Sayın Valimiz “Okullarımızda çocuklarımızın sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Salgınla mücadele kapsamında yüz yüze eğitim uygulamalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrencilerimizin maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere titizlikle riayet etmeleri noktasında büyüklerin onlara rehberlik etmesini ve rol model olmasını istirham ediyorum.” dedi.

Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına yüz yüze başlamamızla öğrencilerimiz okullarımıza canlılık getirdi. Bakanlığımızın, Müdürlüğümüzün ve okullarımızın aldığı tedbirler ve halkımızın alınan önlemlere uyması ile yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bakanlığımızın kurduğu takip sistemi ile anlık takipte bulunuyor ve gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Okullarımızı maske ve dezenfektan gibi gerekli malzemelerini tedarik ediyoruz.

Müdürlük olarak ekibimizle sürekli sahada yer alıyor, okullardaki tedbirleri yerinde inceliyoruz. Okullarımızda idareci, öğretmen ve yardımcı personellerimizin alınan tedbirlere uymasından dolayı oldukça memnunuz. Hepsine emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL’e okullarımızı ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle yakından ilgilendikleri için şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.