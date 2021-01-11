Vali İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi

Vali Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması dolayısıyla Nevşehir’de bulunan gazetecilerin gününü kutlayıp bu vesileyle bir basın toplantısı düzenlediklerini ifade ederek, “Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutlarım” dedi.

Vali İnci Sezer Becel düzenlediği basın toplantısında Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 310 kaçak yapının yıkıldığını, bunun 71 tanesinin Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda yıkıldığını, toplamda ise 234 yapının daha yıkılacağını ifade etti.

Koronavirüs tedbirleri ve denetimlere de değinen Vali İnci Sezer Becel, tüm ülkede başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Nevşehir’de de korona virüs vaka sayılarında önemli düşüşlerin gerçekleştiğimi ifade ederek vakalarda yüzde 72 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Gazetecilerin sorularıyla devam eden toplantı, Vali İnci Sezer Becel ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.