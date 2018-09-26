Vali İlhami Aktaş ve Rektör Mazhar Bağlı ABD’de

TÜRKeN Vakfı tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde ‘5. Yıllık Topluluk ve Burs Bağış Toplama Yemeği’ düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, dünyanın farklı yerlerinden işadamları, gazeteciler, akademisyenler, STK liderleri ve öğrencilerin Mandarin Otel'de bir araya geldiği "TÜRKeN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Köklü Türk vakıf geleneğinin ABD’deki mümessili TÜRKeN’in, sadece Türkiye’den gelen öğrencilerin akademik, sosyal ve ilmi gelişimlerine katkıda bulunmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın aynı zamanda Türk ve Amerikan sivil toplum kuruluşlarının iş birliklerini güçlendirmek için mümbit bir platform olduğunu söyledi.

Konuşmasında, ABD’de eğitim gören gençlere de seslenerek, “Sizler, sadece ailenizin ve bizim değil, dünyanın farklı köşelerinde adalet bekleyen milyonlarca insanın da umudusunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere; derslerine iyi çalışmalarını, kendilerine sunulan imkânların kıymetini bilmelerini ve sosyal yönlerini geliştirmenin yollarını aramalarını tavsiye etti.

Gençlere, bugün atılan adımların ve kurdukları dostlukların, çok uzun yıllar sonra meyve vereceğini unutmadan sabırla yürümelerini salık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinden; tahsillerini tamamladıktan sonra, çok daha donanımlı bir şekilde ülkelerine dönerek, Türkiye’nin kalkınma hamlesine omuz vermelerini beklediğini söyledi.

Müslüman Öğrencilere ABD’de 250 Kişilik Yurt

Dünyanın dört bir yanından ABD’ye gelen Müslüman öğrencilere mihmandarlık yapan ve ümmet şuuruyla hizmet eden TÜRKeN Vakfı, New York şehri 5. Cadde üzerinde 2020 yılında hizmete açılması planlanan 250 kişilik bir yurt binası inşa ediyor. Vakıf, bu yıl 5. buluşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra yoğun bir katılımla gerçekleştirmiş oldu.