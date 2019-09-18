Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı. SoloTürk, Türk Yıldızları, Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull ile ayrıca Rusya'dan TEKNOFEST İstanbul için özel olarak gelen SU-35'in gösteri uçuşlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı’nda Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş; “Ülkemizle gurur duyuyoruz” dedi.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ilimizden; Vali İlhami Aktaş ile oğlu Ahmet Tuncer Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve oğlu Ahmet Emre Bağlı katıldı.