Vali İlhami Aktaş Kültür Ve Turizm Bakanlığında Ziyarette Bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Müsteşar Ömer Arısoy ile görüşmelerde bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, THY Kapadokya Müdürü Osman Hacımahmutoğlu, TÜRSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler’den oluşan Nevşehir Heyeti, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman’nı makamında ziyaret ederek Nevşehir ve Kapadokya'nın sorunları ele alındı, talepler dile getirildi.

Vali İlhami Aktaş ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade ederek Nevşehir’in kalkınması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla il genelinde yatırım projelerini takip ettiğini bu kapsamda Nevşehir ve Kapadokya Bölgesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman'ı ve Müsteşar Ömer Arısoy’u ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını ifade etti.