Vali İlhami Aktaş, İl Müftülüğünü ziyaret etti

İl Müftülüğüne gelişinde Vali İlhami Aktaş’ı, İl Müftüsü Yakup Öztürk Müftü Yardımcıları ve müftülük personeli karşıladı.

Ziyarette; “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” teması ile kutlanacak olan hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren İl Müftüsü Öztürk; “Bu hafta, toplumda ve özellikle gençler üzerinde farkındalık oluşturulması noktasında önem taşıyor” dedi.

Toplumu yönlendiren ve topluma rehber olan din görevlilerinin bu hafta vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Vali Aktaş; “Şahsınızda tüm din görevlilerinin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Öztürk ise, Vali İlhami Aktaş’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, tüm din görevlileri adına teşekkür etti.