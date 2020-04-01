Vali İlhami Aktaş "Biz bize yeteriz” kampanyasına 1 maaş destek verdi

Vali İlhami Aktaş yaptığı açıklamada;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde başlatılmış olan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına ben de bir aylık maaşımla katılıyorum. Başta kamu görevlisi mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm hayırsever Nevşehirli hemşehrilerimizi de bu milli dayanışma kampanyasına katılmaya davet ediyorum” dedi.