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Vali Becel’den Şehit Astsubay Çifcibaşı İçin Taziye Mesajı

​​​​​​​Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Nevşehirli hemşerimiz P. Asb. Açvş Cihan Çifcibaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit olmuştur.

Nevşehir 07.07.2021, 15:47 07.07.2021, 16:03
Vali Becel’den Şehit Astsubay Çifcibaşı İçin Taziye Mesajı

Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları, er yada geç hakkettiği cezayı alacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır.

Vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

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