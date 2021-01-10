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Vali Becel’den Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Nevşehir 10.01.2021, 20:25
Vali Becel’den Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ile NGC Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Becel, gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Nevşehir ve Kapadokya’nın tanıtımı için basının çok önemli olduğunu ifade eden Vali Becel, Nevşehir basınının bu konuda önemli işler yaptığını ve hassas davrandığını söyledi.

Kentteki gazetecilere çalışmalarında başarı dileyen Vali Becel, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekici de Vali Becel’e teşekkür etti.

Ekici, Nevşehir’de görev yapan gazetecilerin şehrin tanıtımı ve gelişmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Ekici, bilgi alma konusunda gazetecilere kolaylık sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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