Vali Becel ve Başkan Savran’dan Aşı Çağrısı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in kısa sürede aşı tablosunda mavi kategoriye geçerek ‘Güvenli Şehir’ unvanını almasını hedeflediklerini belirterek tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde kurulan mobil aşı standını ziyaret etti.
Burada sağlık görevlilerinden aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Becel ve Savran, vatandaşlarla sohbet etti.
Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirin aşı olduğunu vurgulayan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir’de aşılanma oranının hızla yükseldiğini belirtti.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da aşının bu hastalıktan kurtuluşun tek yolu olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşlardan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Savran şöyle konuştu;
“Nevşehir ‘Mavi’ olmaya çok yaklaştı. Nüfusumuzun yüzde 75’i aşılandığı takdirde ‘Güvenli Şehir’ ilan edileceğiz ve bu da şehrimiz açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın aşıya daha kolay ulaşabilmeleri için geçtiğimiz hafta kapalı pazar yerinde bir uygulama yapılmıştı. Bugün de 2000 Evler Mahallemizdeki pazar yerindeyiz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Çünkü; aşı yüzde 100 koruyucu. Hastalığa yakalansanız bile eğer aşılıysanız hastaneye yatma oranınız sıfıra yakın. O nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı bu hastalıktan tek kurtuluş yolumuz”