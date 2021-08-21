Vali Becel ve Başkan Savran’dan Aşı Çağrısı

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde kurulan mobil aşı standını ziyaret etti.

Burada sağlık görevlilerinden aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Becel ve Savran, vatandaşlarla sohbet etti.

Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirin aşı olduğunu vurgulayan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir’de aşılanma oranının hızla yükseldiğini belirtti.

Eylül ayında okulların açılmasından önce kentte yüzde 75 aşılama oranına ulaşmak istediklerini ifade eden Becel, “Aşı uygulamasını geliştirmek ve ‘Güvenli Şehir’ unvanı alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Aşılanma oranında 70,6’ya kadar geldik ve yüzde 75’e ulaştığımızda inşallah ‘Mavi Şehir’ olacağız. Nevşehir’in bunu hak ettiğini düşünüyorum. Birçok anlamda uyum noktasında hemşehrilerimiz bize her zaman destek oluyorlar. Pandemi kurallarına uyum noktasında hakikaten vatandaşlarımızdan büyük destek gördük. Şimdi aşılanma konusunda da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Biz sadece hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşı yapmanın dışına çıktık ve artık pazaryerlerinde, alış veriş merkezlerinde ve aynı zamanda insanların toplu olarak bulunma ihtimali olan her yerde aşı stantları kuruyoruz. Bu şekilde insanlarımızın aşılanmasını sağlamaya gayret göstereceğiz. Tabi bizim stantları kurmamız gelen kişiler olmadığı takdirde bir anlam ifade etmiyor. Hemşehrilerimizden aşıya duyarlılık göstermelerini istiyoruz. 6 Eylül tarihinde ilimizdeki tüm okulların açılmasını istiyoruz. 1 seneyi aşkın süredir çocuklarımız düzenli bir şekilde yüz yüze eğitim alamıyor. Çocuklarımızın düzenli eğitim alabilmesi için mutlaka aşı oranlarını arttırmamız gerekiyor. Bu kişisel bir karar değil sosyal bir sorumluluk. Verdikleri karar toplumu etkileyen bir karar çünkü” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da aşının bu hastalıktan kurtuluşun tek yolu olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşlardan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Savran şöyle konuştu;

“Nevşehir ‘Mavi’ olmaya çok yaklaştı. Nüfusumuzun yüzde 75’i aşılandığı takdirde ‘Güvenli Şehir’ ilan edileceğiz ve bu da şehrimiz açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın aşıya daha kolay ulaşabilmeleri için geçtiğimiz hafta kapalı pazar yerinde bir uygulama yapılmıştı. Bugün de 2000 Evler Mahallemizdeki pazar yerindeyiz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Çünkü; aşı yüzde 100 koruyucu. Hastalığa yakalansanız bile eğer aşılıysanız hastaneye yatma oranınız sıfıra yakın. O nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı bu hastalıktan tek kurtuluş yolumuz”