Vali Becel üçüncü kez Nevşehir'de görev yapacak

NEVŞEHİR(MHA) Gaziantep İslahiye ilçesinde 1971 yılında dünyaya gelen İnci Sezer Becel, ilk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sezer Becel, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 1994 yılında Ordu Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, Rize Kalkandere İlçesi ve Nevşehir Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere'nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli yönetimiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulundu.

1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Konya'nın Çeltik ilçesi kaymakamlığına atandı. 1999-2001 yıllarında Adıyaman-Tut İlçesi Kaymakamlığı, 2001-2006 yılları arasında Nevşehir-Gülşehir İlçesi Kaymakamlığı, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında İzmir'in Çeşme Kaymakamlığı görevini yaptı.

2009 yılında birinci sınıf Mülki İdare Amirliği'ne ayrıldı. 3 Ağustos 2015'te Çatalca Kaymakamlığı'nda görevine başladı. Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Becel, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Becel ile evli olan Becel'in Kağan adında 18 yaşında bir oğlu var.