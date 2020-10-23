Vali Becel Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Becel ziyaretinde İl Sağlık Müdürlüğü yeni bina ve ilgili birimleri inceleyerek İl Sağlık Müdürü Dr.Rahim Ünlübay’dan bilgi aldı ve personele çalışmalarında başarılar diledi.İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretinin ardından Vali Becel ve beraberindeki ilgili amirler Nevşehir Devlet Hastanesine ek olarak yapılan ve yapımı bitmek üzere olan 100 Yataklı Ek Hastane Binası ve 25 Ünitlik Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bina yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Hastanenin son durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay’dan bilgi aldı.