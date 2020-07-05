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Vali Becel Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’ni ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, NEVÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN, AVANOS KAYMAKAMI OLGUN ÖNER, NEVŞEHİR İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI GÜRBÜZ DİNÇ VE BERABERİNDEKİ HEYET "NEVÜ KAPADOKYA YAŞAYAN MİRAS MÜZESİ"Nİ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 05.07.2020, 12:17
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesini ziyaret etti.
Müze Müdürü Doç. Dr. Adem Öger’in eşlik ettiği ziyarette müze hakkında bilgi alan heyet, Kapadokya bölgesinin kültürel mirasını izleme ve deneyimleme fırsatı sunan böylesi önemli bir müzenin kurulmasında emeği geçenlere ve performansları dolayısıyla öğrencilere teşekkür ettiler.