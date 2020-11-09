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Vali Becel, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, OKUL ZİYARETLERİNE ATATÜRK İLKOKUL VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK SÜRDÜRDÜ. ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÇİÇEKLE KARŞILANAN VALİ BECEL BURADA ÖĞRENCİLER İLE BİR SÜRE SOHBET ETMESİNİN ARDINDAN OKUL İDARECİLERİNDEN BİLGİLER ALDI.
Nevşehir 09.11.2020, 12:09
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okul ziyaretlerine Atatürk İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek sürdürdü. Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Becel burada öğrenciler ile bir süre sohbet etmesinin ardından okul idarecilerinden bilgiler aldı. Vali Becel daha sonra sınıfları ziyaret ederken öğrencileri ile bir süre sohbet etmesinin ardından okul ziyareti sona erdi.