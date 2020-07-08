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Vali Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK TURİZM ÇALIŞMALARI HAKKINDA İL MÜDÜRÜ CENGİZ EKİCİ’DEN BİLGİLER ALDI.
Nevşehir 08.07.2020, 11:34
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek turizm çalışmaları hakkında İl Müdürü Cengiz Ekici’den bilgiler aldı.
Ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Vali Becel, Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ayrıldı.